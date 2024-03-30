Avcılar'daki kadın cinayetinde yeni gelişme!

Yayınlanma: 30.03.2024 - 10:44

Güncelleme: 30.03.2024 - 10:44

Cinayet perşembe günü saat 17.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak’taki 4 katlı binanın üst katındaki evde işlendi.

Vehbi Yıldız evde bulunan ruhsatlı antika tabancasını alarak üç çocuğunun annesi Serap Yıldız’a iki el ateş etti.

Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler kadının öldüğünü, cinayeti işleyen eşinin ise tabancayı kapının önüne bıraktığını tespit etti.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklandı.