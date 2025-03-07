Avcılar'da acı olay: Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

Avcılar’da yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Hafif yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Avcılar'da acı olay: Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
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DHA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 12:00

Kaza, perşembe günü Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi.

Marketten alışveriş yaptıktan sonra evine dönen kadın caddeden karşıya geçmek istedi. Bu sırada sol şeritteki araç kadına yol verdi. Kadın caddeye adım attığı sırada sağdan gelen otomobil yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elindeki poşetler yere düşen kadın yola savruldu. Kadının yardımına çevredekiler koşarken, kazaya neden olan sürücü bir süre yaralı kadının başında bekledi.

"SÜRÜCÜ KAÇTI" İDDİASI

Kadın hastaneye kaldırılırken, kazaya neden olan sürücünün olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.


Etiketler: #sürücü #Avcılar

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