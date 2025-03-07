Direksiyon başında bilincini kaybeden sürücü araçlara çarparak durabildi!

Yayınlanma: 07.03.2025 - 10:57

Güncelleme: 07.03.2025 - 11:46

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Ferhatpaşa Mahallesi 35. Sokak'ta saat 09.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; anlık bilincini kaybeden otomobil sürücüsü, önünde seyreden otomobile çarptı, sonra da park halinde olan hafif ticari araca çarptı. Daha sonra yaklaşık 250 metre aşağıya sürüklenen araç, yolun sonundaki boş bir arsaya girerek durdu.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Şans eseri olayda ölen veya yaralanan olmazken, iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Adını vermek istemeyen bilinci kapanan sürücü, "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Araba aşağıya kadar gitmiş, hiç bilmiyorum" dedi.

Söz konusu otomobilin çarptığı hafif ticari aracın sahibi Celalettin Kenan ise, "Yolun alt tarafındaydık, kırmızı araç yukardan aşığa geliyor, diğer araç arkasından geliyor ve dönerken vuruyor. Buradan gelip benim araca vuruyor. Aşığa kadar 250-300 metre sürükleniyor. Oradan da tarlaya uçuyor, yaralı yok Allah'a şükür sadece mal kaybı var" ifadelerini kullandı.