Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti! Kütahya'da araç takla attı: Yaralılar var!

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti! Kütahya'da araç takla attı: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 09:18

Edinilen bilgilere göre, Tunçbilek yönünden Tavşanlı ilçe merkezine seyir halinde olan F.K. (19) yönetimindeki otomobil, Balıkesir ışıklı kavşağına yakın bir noktada kontrolden çıktı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, orta refüjdeki ağaca çarptıktan sonra takla atarak ters döndü.

YARALILAR VAR...

Kazanın ardından olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü F.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan F.Ç. (21) ve A.U. (19) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #kaza #112 Acil #Kütahya

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