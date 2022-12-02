Avcılar’da aracını park ederken apartman boşluğuna düştü: 1 yaralı
Avcılar’da, bir kişi evinin önüne park etmeye çalıştığı aracını kontrolün kaybedince, apartman boşluğuna düştü. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi'nde Mehmet Sıddık Sevimli, aracını evinin önüne park etmeye çalıştığı sırada kontrolü kaybederek, apartman boşluğuna düştü.
Kazada sürücü araçta sıkıştı. Kazayı gören yurttaşların ihbarıyla itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri sıkışan sürücü Sevimli’yi çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesinin ardından sürücü hastaneye kaldırdı.
Polisin yaptığı kontrolün ardından araç çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.
Öte yandan hastanede tedavisi devam eden sürücü Mehmet Sıddık Sevimli’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"BURAYA DÜŞTÜ"
Kaza ile ilgili konuşan sürücünü eşi Emine Sevimli, “Aracı park etmeye çalışırken, kontrolü kaybetti. Sonra buraya düştü. Yaralandı ama kendisiyle konuştum, durumu iyi” dedi.
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