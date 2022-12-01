Gezi Parkı çıplak arama davası 25 Nisan’a ertelendi

01 Aralık 2022 Perşembe, 21:08

Gezi Parkı protestoları sırasında, 8 Temmuz 2013 tarihinde, aralarında Mücella Yapıcı’nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltı sırasında Mücella Yapıcı ve kızı Cansu Yapıcı’nın çıplak şekilde aranmasıyla ilgili olarak 2 kadın polis ve 1 nezarethane amiri hakkında ‘işkence’ suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 4. duruşması, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya sanık polisler Levent M., Canan B. ve Songül E. K. katılmadı.



Mücella Yapıcı ve Cansu Yapıcı’nın avukatı Meriç Eyüboğlu, "Gözaltına tanıklar onun dışında da tanıkların da dinlenmesini istiyoruz. Şüphe kalmaz diye düşünüyorum. Gözaltı koşullarını gören avukat ve milletvekili tanıklarımızın dinlenmesini talep ediyoruz’ dedi. Sanık avukatları ise, ‘Orada Siyasi suçlardan bulunmayan başka suçtan alınmış şahısları tarafsız tanıkların dinlemesini talep ediyoruz. Karşı tarafın dinlenmesini istediği avukatların ve milletvekillerinin dinlenmesini kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti kararı açıkladı. Başka suçtan hükümlü tutuklu Levent M.’nin bulunduğu cezaevine müzekkere yazılarak duruşma gün ve saatinde SEGBİS odasında hazır edilmesinin istenmesine, katılan vekili tanıklarının isim listesini bildirdiğinde dinlenip dinlenmeyecekleri hususunda değerlendirme yapılmasına karar verildi.

Ayrıca, İstanbul emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak 08 Temmuz 2013 tarihinde Taksim Meydanı ve çevresinde meydana gelen olaylarla ilgili gözaltına alınan 50 şahsın organize suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü nezarethanesinde 11 Temmuz 2013 tarihinde kadar gözaltında tutuklukları süresinde, aynı tarihlerde bu nezarethanede bu olaylar dışında başka suçlar nedeniyle gözaltında bulunan kişilerin isim listesinin ve gözaltında bulunan 50 kişinin gözaltında bulunduğu sırada ziyaretine gelen milletvekili veya görüşmeye gelen avukat varsa isim listesinin bildirilmesine karar verildi.

Bir sonraki duruşma ise 25 Nisan saat 09.30’da görülecek.