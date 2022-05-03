Avcılar'da atık deposunda korkutan yangın

İstanbul Avcılar’da geri dönüşüm deposunda çıkan yangından etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Sevk edilen ekibin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

DHA
03 Mayıs 2022 Salı, 09:52
Avcılar'da atık deposunda korkutan yangın
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Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm deposunda sabah saatlerinde ısınmak amacıyla yakılan elektrik sobasından yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükselmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sevk edilen ekibin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen yabancı uyruklu oldukları belirtilen iki kişi Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 


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