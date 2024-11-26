Avcılar'da bir garip kavga: Pazarcıyla tartışıp bastonla kafasını yaraladı

İstanbul Avcılar’da pazarcı ve peçete satıcısının yer tartışması kavgaya dönüştü. Kavgaya dahil olan pazarcının oğlu peçete satıcısının bastonunu elinden alıp kafasına vurdu. Olayda seyyar satıcı yaşlı adam yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da bir garip kavga: Pazarcıyla tartışıp bastonla kafasını yaraladı
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İHA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 09:31

Geçtiğimiz pazar günü Avcılar ilçesinde kurulan semt pazarında seyyar satıcı ile pazarcı arasında çıkar yer tartışması kavgaya dönüştü.

Yaşlı adamların kavgasına pazarcının oğlu da dahil oldu. Adam babasıyla tartışan adamın bastonunu elinden alıp kafasına vurdu. Kafasından yaralanan adam için polis ve sağlık ekibi çağrıldı.

Adam hastaneye kaldırılırken şikayetçi olduğu taraf ise gözaltına alındı.


Etiketler: #Avcılar

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