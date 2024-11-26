Avcılar'da bir garip kavga: Pazarcıyla tartışıp bastonla kafasını yaraladı

Yayınlanma: 26.11.2024 - 09:31

Güncelleme: 26.11.2024 - 09:33

Geçtiğimiz pazar günü Avcılar ilçesinde kurulan semt pazarında seyyar satıcı ile pazarcı arasında çıkar yer tartışması kavgaya dönüştü.

Yaşlı adamların kavgasına pazarcının oğlu da dahil oldu. Adam babasıyla tartışan adamın bastonunu elinden alıp kafasına vurdu. Kafasından yaralanan adam için polis ve sağlık ekibi çağrıldı.

Adam hastaneye kaldırılırken şikayetçi olduğu taraf ise gözaltına alındı.