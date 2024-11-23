İstanbul Avcılar'da kuvvetli yağış: Eczanenin alt katını su bastı!
Avcılar'da etkili olan sağanak yağış taşkınlara yol açtı. Bir eczanenin bodrum katı su altında kaldı.
Avcılar'da sabah erken saatlerde başlayan yağış nedeniyle yer yer rögarlar yetersiz kaldı.
Merkez Mahallesi Cami Sokak'taki bir eczanenin alt katında kanalizasyon sisteminin geri tepmesi sonucu tuvaletten taşan su içeri doldu.
DEPO SU ALTINDA KALDI
İçi ilaç ve malzeme dolu depo olarak kullanılan bölüm su altında kaldı.
Eczanede bulunanlar bir yandan içerdeki ilaçları kurtarmaya çalışırken bir yandan da itfaiyeden yardım istedi. Sevk edilen itfaiye ekipleri suyu çekmeye çalıştı.
Ancak, çekilen suyun yerine daha fazlası dolunca İSKİ'den yardım istendi. Taşkını önleme çalışmalarına başlandı.
Etiketler: #eczane
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