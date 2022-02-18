Avcılar’da bir kişiyi darbeden iki özel harekât polisi açığa alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Avcılar'da Murat Kabak'ı darbedip araca bindirmeye çalışan iki özel harekât polisi açığa alındığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Şubat 2022 Cuma, 17:28
Avcılar’da bir kişiyi darbeden iki özel harekât polisi açığa alındı
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Aile arasında yaşanan mülk tartışmasının ardından, özel hareket polisi olan yeğeninin nişanlısı ve arkadaşı tarafından darbedilen Murat Kabak'ın kafasında kırıklar ve gözünde görme kaybı oluştu.

halktv.com.tr'den Hazar Dost'un haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, iki özel harekat polisinin açığa alındığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Murat Kabak, ailesiyle yaşadığı mülk tartışmasının ardından, yeğeninin özel harekat polisi nişanlısı ve arkadaşı tarafından sokak ortasında darbedilmiş, zorla araca bindirilmeye çalışılan Kabak’ın, gözünde görme kaybı ve vücudunda kırıklar meydana gelmişti


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