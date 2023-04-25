Avcılar'da can alan binaya ilişkin yeni gelişme
İstanbul Avcılar’da, en üst katından kopan beton parçası bir kadının ölümüne neden olan binanın tahliyesine karar veren belediye, 15 günlük geçici süreyle bu kararı erteledi.
Kan donduran olay, İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşandı. Dün akşam 4 katlı apartmanın en üst katından düşen beton parçaları başına isabet eden Mahbup Uzunay'ın (38) hayatını kaybetmesinin ardından Avcılar Belediyesi tarafından bina için ''nüfustan tahliye'' kararı verildi.
TAHLİYE KARARI ERTELENDİ
Belediye yetkililerinin, daha sonra apartmanda bulunan 18 dairenin sakinleri ile 33 dükkanın çalışanlarına 15 günlük geçici mühlet verdiği öğrenildi.
Bu sürede alınacak karot örneklerinde yapılacak analizde binanın "ağır hasarlı" çıkması durumunda yıkım kararı, aksi takdirde ise oturuma izin verileceği kaydedildi.
Sabah saatlerinde dairelerinden çıkan bina sakinleri, tahliyenin ertelenmesi kararı üzerine evlerine döndü.
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