Avcılar'da cipten inen 18 kaçak göçmen yakalandı!

Avcılar'da geldikleri cipten indikten sonra çantalarıyla ara sokaklara giren 18 kaçak göçmen yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 13:35
Avcılar'da cipten inen 18 kaçak göçmen yakalandı!
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İstanbul'un Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi'nde dün saat 01.00 sıralarında araçtan inen 10 kaçak göçmen ara sokaklara dağıldı.

Kaçak göçmenleri görenler polise haber verdi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede 6 kaçak göçmen yakaladı.

Ekiplerin gece boyu süren çalışmasıyla Cihangir Mahallesi Kayısı Sokak'ta saklanan 12 kaçak göçmen daha yakalandı.

Toplam 18 kaçak göçmen yapılan işlemlerin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


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