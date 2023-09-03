İzmir açıklarında 69 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 03.09.2023 - 08:09

Güncelleme: 03.09.2023 - 08:09

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 35 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan Foça ve Dikili ilçeleri açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi tarafından durdurulan lastik botlar içerisindeki 69 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.