Kuşadası açıklarında 112 kaçak göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3 lastik botta 112 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında 3 lastik bot olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti. Ekipler, durdurulan 3 lastik botta 112 kaçak göçmeni yakaladı.
Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan kaçan göçmenler, kıyıya çıkartıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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