Kuşadası açıklarında 112 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3 lastik botta 112 kaçak göçmen yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 07:53
Kuşadası açıklarında 112 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında 3 lastik bot olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti. Ekipler, durdurulan 3 lastik botta 112 kaçak göçmeni yakaladı.

Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan kaçan göçmenler, kıyıya çıkartıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


Player Alanı
kaçak göçmen göçmenler göçmen

İlgili Haberler

Bakan Yerlikaya duyurdu: Muğla ve İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu!

Bakan Yerlikaya duyurdu: Muğla ve İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu!
İzmir açıklarında 69 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 69 kaçak göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

En Çok Okunan Haberler