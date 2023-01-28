Avcılar'da 'doğalgaz' paniği: Vanayı alıp gitmek istedi!

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binaya giren atık toplayıcısı, doğalgaz vanasını alıp gitmek istedi. Borunun kesilmesi ile her tarafı gaz kokusu sararken, mahallede panik oluştu.

DHA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 10:16
Avcılar'da 'doğalgaz' paniği: Vanayı alıp gitmek istedi!
Abone Ol google-news

Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'nde dün saat 17.30 sıralarında meydan gelen olayda, boşaltılan 5 katlı binaya gelen atık toplayıcısı gözüne kestirdiği vanayı söküp götürmek istedi.

CADDEYİ GAZ KOKUSU SARDI

Vanayı sökerken gazın kesik olmadığını ve sesle birlikte her tarafa gaz dolduğunu görünce de panikle paravanların üzerinden atlayarak kaçtı. Bir anda caddeyi gaz kokusu sararken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

GAZ AKILI DURDURULDU

Sevk edilen polis ekibi caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri de geldi. Gelen itfaiye erleri bölgeyi kontrol ederken, İGDAŞ görevlileri gaz akışını durdurdu.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Çevredekiler vanayı çalmak isteyen kişinin koşarak uzaklaştığını, her tarafa gaz kokusunun dolduğunu belirtirken, olası bir facianın ucuz atlatıldığını, boşaltılan binaların en kısa sürede yıkılması gerektiğini ifade etti.  


Avcılar doğal gaz doğalgaz

İlgili Haberler

Sanayide doğalgaz indirimi hanelere de yansır mı? Önder Algedik, Cumhuriyet'e değerlendirdi

Sanayide doğalgaz indirimi hanelere de yansır mı? Önder Algedik, Cumhuriyet'e değerlendirdi
Son Dakika: Zeytinburnu’nda sokakta doğalgaz kaynaklı patlama

Son Dakika: Zeytinburnu’nda sokakta doğalgaz kaynaklı patlama
Bir doğalgaz sızıntısı da Bursa'dan: Zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı

Bir doğalgaz sızıntısı da Bursa'dan: Zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı

En Çok Okunan Haberler