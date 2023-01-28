Avcılar'da 'doğalgaz' paniği: Vanayı alıp gitmek istedi!

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 10:16

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 10:16

Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'nde dün saat 17.30 sıralarında meydan gelen olayda, boşaltılan 5 katlı binaya gelen atık toplayıcısı gözüne kestirdiği vanayı söküp götürmek istedi.

CADDEYİ GAZ KOKUSU SARDI

Vanayı sökerken gazın kesik olmadığını ve sesle birlikte her tarafa gaz dolduğunu görünce de panikle paravanların üzerinden atlayarak kaçtı. Bir anda caddeyi gaz kokusu sararken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

GAZ AKILI DURDURULDU

Sevk edilen polis ekibi caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri de geldi. Gelen itfaiye erleri bölgeyi kontrol ederken, İGDAŞ görevlileri gaz akışını durdurdu.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Çevredekiler vanayı çalmak isteyen kişinin koşarak uzaklaştığını, her tarafa gaz kokusunun dolduğunu belirtirken, olası bir facianın ucuz atlatıldığını, boşaltılan binaların en kısa sürede yıkılması gerektiğini ifade etti.