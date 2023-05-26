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Avcılar'da doğalgaz vanasını çaldılar: Facia son anda engellendi

Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan beş katlı binanın önündeki doğalgaz vanası çalındı. Vananın çalınmasıyla mahallede doğalgaz sızıntısı başladı.

DHA
Yayınlanma: 26.05.2023 - 11:36
Avcılar'da doğalgaz vanasını çaldılar: Facia son anda engellendi
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İstanbul'un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'nde iddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın önündeki doğalgaz vanasını keserek çalındı. Sokakta doğalgaz sızıntısı yaşanması mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Yoldan geçen motosikletliler sokağın girişini kapatarak geçişleri önlemeye çalışırken çevrede bulunanlar panik içerisinde kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinlerinden eski İGDAŞ çalışanı Tufan Acır, vanası çalınan doğalgaz borusuna müdahale etti. Acır'ın doğalgaz sızıntısını önlemesinin ardından olay yerine İGDAŞ ekipleri geldi. İtfaiye ve polis ekipleri çevrede önlem alırken İGDAŞ ekipleri sızıntıya sebep olan doğalgaz borusuna müdahale etti. 

"AÇIK ALANDA ALEV ALMA İHTİMALİ VAR"

İGDAŞ'tan emekli olduğu öğrenilen Tufan Acır, "Binada inşaat yapılacak. Doğalgazın plastik borusunu herhalde hurdacılar kesmişler. Bundan dolayı gaz çıkışı oluşmuş. Ben de eski İGDAŞ çalışanıyım. Yeni emekli oldum. Ben de arkadaşları göreyim diye geldim Baktım gaz çıkışı var. Daha önceden müdahale ettiğimiz şekilde müdahale ettik arkadaşlar gelene kadar. Açık alanda alev alma ihtimali var" dedi.


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