Avcılar’da doktora saldıran şahıs hakkında yeni gelişme

01 Ocak 2022 Cumartesi, 23:17

İstanbul Avcılar’da Aile Sağlığı Merkezi’ne korona virüs aşısı için gelen yaşlı karı kocaya sıra beklemelerini söyleyen doktora yumruk atan şüpheli yakalandı.

Tahtakale Mahallesi 13 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde dün yaşanan olayda, Velit Çelebi isimli doktor koronavirüs aşısı için gelen karı kocaya, beklemeleri gerektiğini söylemiş, olay üstüne çiftin yanında bulunan damat duruma sinirlenip Çelebi ile tartışmıştı. Tartışmanın ardından şahıs, Çelebi’nin yüzüne vurmaya başlamış, olay yerine polis çağrılmıştı. Doktora saldıran şahıs ise olay yerinden kaçmıştı.

Doktorun şikayetçi olmasının ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Aile Hekimi Velit Çelebi’ye önce hakaret eden ve başından yaralayan M.S.E., aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. M.S.E., işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

1 Ocak 2022 tarihinde saat 14.00 sıralarında Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında tekrar yakalama kararı çıkartılan şüpheli, tekrar gözaltına alındı. M.S.E, 'görevli memura mukavemet' suçundan adli makamlara sevk edildi.

EMNİYET’TEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avcılar’da aşı olmak için gittiği sağlık merkezinde görevli doktora saldıran M.S.E. hakkında, “Şahıs, gözaltına alınmış ve ‘görevli memura mukavemet’ suçundan adli makamlara sevk edilmiştir” açıklamasını yaptı. M.S.E., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

“31.12.2021 günü Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde bulunan bir Aile Sağlık Merkezi’nde meydana gelen ve 01.01.2022 tarihinde bazı basın yayın kuruluşlarında ‘Avcılar'da sağlık merkezine aşı için gelen bir kişi doktora saldırdı’ başlıklarıyla yer alan ‘darp’ konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda;

Kayınpederi ve Kayınvalidesinin aşı randevusu için Aile Sağlık Merkezine gelen M.S.E. isimli şahsın, aşı için 6 kişilik hasta sayısının tamamlanmasını beklerken kendisini dışarı çıkması konusunda ikaz eden Aile Hekimi V.Ç.’ye önce hakaret ettiği ve ardından başından yaralamak suretiyle darp ettiği belirlenmiştir.

Şüpheli şahıs, aynı gün görevlilerce yakalanmış, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştır. 01.01.2022 günü 14.00 sıralarında Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında tekrar yakalama kararı çıkartılan şahıs, 14.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmış ve işlemlerinin devamında ‘görevli memura mukavemet’ suçundan adli makamlara sevk edilmiştir.”