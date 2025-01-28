Avcılar’da dönerci dükkanına silahlı saldırı: 3 yaralı

Yayınlanma: 28.01.2025 - 09:22

Güncelleme: 28.01.2025 - 09:42

İstanbul Avcılar’da Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı üzerinde bulunan bir dönerci dükkanına saat 22.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Hafif ticari araçla gelen kimliği belirsiz kişiler, dönerciye ateş açtı.

Saldırı sırasında iş yerinde bulunan müşterilerden 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, saldırının gerçekleştiği bölgeyi güvenlik çemberine alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Saldırganların olaydan sonra araçla kaçtığı belirlenirken, ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.