Balıkesir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 7 gözaltı!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 15:13

Güncelleme: 24.01.2025 - 15:16

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi 8000 Sokak’ta dün silahlı kavga yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; aileleri husumetli oldukları öne sürülen Yılmaz Kirpi (23) ile M.M. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların arkadaşlarının da karıştığı arbede sırasında iddiaya göre, M.M. ruhsatsız tabancasıyla Kirpi'ye ateş ederek, ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz Kirpi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kirpi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yılmaz Kirpi'nin cenazesi, ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, üzerinde cinayette kullandığı ruhsatsız tabanca ve 100 mermi bulunan M.M. ile kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Gönen Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.