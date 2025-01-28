Uşak'ta araca silahlı saldırı: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Uşak’ta seyir halindeki hafif ticari araca tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araçta yolcu konumunda bulunan 12 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralı çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta araca silahlı saldırı: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 09:11

Merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Çevre Sokak’ta E. Karahan idaresindeki hafif ticari araca kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca tabancayla ateş açıldı.

Ateş açılması sonucu araçta yolcu konumunda bulunan sürücünün oğlu Emirhan Karahan (12) ağır yaralandı. 12 yaşındaki çocuk babası tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

12 yaşındaki çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince olaya ilişkin 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


Etiketler: #saldırı

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