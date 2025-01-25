İstanbul'da dehşet anları: Molaya çıkan çalışana silahlı saldırı!

Yayınlanma: 25.01.2025 - 17:53

Güncelleme: 25.01.2025 - 18:08

Kocasinan Merkez Mahallesi'nde oto yedek parça dükkanında çalışan 22 yaşındaki Burak Sefa Durmuş, bugün saat 11.00 sıralarında molaya çıktı.

ART ARDA ATEŞ ETTİ

Molasında iş yerinin önünde telefonuyla ilgilenen Durmuş'a, motosiklet kaskıyla gelen bir şüpheli belinden çıkardığı silahla art arda ateş etti.

Şüpheli, saldırının ardından olay yerinden kaçarken Sefa Durmuş, bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

SALDIRI KAMERADA

Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Burak Sefa Durmuş'un molaya çıktığı o sırada yaklaşan kasklı şüphelinin art arda ateş edip kaçtığı aklar yer aldı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"ÇOCUĞUN KENDİ ÖZEL HAYATIYLA ALAKALI SANIRIM"

Konuyla ilgili konuşan iş yeri sahibi Elif Hatice Güler, "2 haftalık çalışan elemanımız bu, biz olayın detayını bilmiyoruz. Kapının önünde bacağından vurulmuş çocuk. Polis ekipleri de konunun bizimle alakası olmadığını ilettiler. Dükkanımıza yönelik bir saldırı değil. Çocuğun kendi özel hayatıyla alakalı sanırım. Zaten iki haftadır çalışan elemanın hayatıyla ilgili hiçbir bilgiye sahip değiliz. O yüzden bizim detaylı bir bilgimiz yok. Konuyla ilgili en azından saldırının iş yerimize yönelik olmadığını söyleyebilirim. Sadece bacağında sıyırma var. Sağlık durumunun iyi olduğunu biliyoruz" dedi.