Avcılar'da evinin camlarını silerken 3. kattan düştü

Avcılar'da 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin camlarını silmek için pencereye çıkan kadın, dengesini kaybederek yere düştü.

Avcılar'da evinin camlarını silerken 3. kattan düştü
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DHA
Yayınlanma: 23.02.2025 - 16:29

Olay, saat 14.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi.

5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin camlarını silmek için pencereye çıkan bir kişi dengesini kaybederek aşağı düştü.

İsmi öğrenilemeyen kadının beton zemine düştüğünü fark edenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

 


Etiketler: #Avcılar #Kadın #Cam

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