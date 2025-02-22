İstanbul'da yıldırım paniği: 13 katlı binanın çatısına düştü!

Küçükçekmece ilçesinde çatısına yıldırım isabet eden binadan kopan parçalar nedeniyle 1 kişi yaralandı, park halindeki 5 araçta hasar oluştu.

İstanbul'da yıldırım paniği: 13 katlı binanın çatısına düştü!
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AA/DHA
Yayınlanma: 22.02.2025 - 15:07

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi Florya Caddesi'ndeki 13 katlı binanın çatısına yıldırım düştü.

Çatıdan kopan parçalar, bu sırada yoldan geçen 23 yaşındaki Arda Yaşar ile park halindeki bazı araçlara isabet etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yaşar, hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle park halindeki 5 araçta hasar oluştu.


Etiketler: #Bina #İstanbul #Yıldırım #Çatı

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