Avcılar'da faciadan dönüldü: Beton mikseri otomobile çarptı!
Avcılar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüsü beton mikseriyle otobüs arasında ezilmekten son anda kurtuldu.
Kaza, dün akşam saatlerinde Ambarlı Mahallesi’nde meydana geldi. İETT otobüsü durakta yolcu indirdiği sırda, arkada bulunan otomobil bir süre otobüsün hareket etmesini bekledi.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE SIKIŞTI
Bu sırada arkadan gelen ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri otomobile hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürüklenerek durakta bekleyen otobüsle beton mikseri arasında sıkıştı.
Otomobil sürücüsü kadın kısa süreli panik yaşarken kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: #Avcılar
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