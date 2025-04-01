Tepkilerin odağındaydı: Avcılar Belediyesi, Gökhan Ünver'in etkinliğini iptal etti

Yayınlanma: 01.04.2025 - 13:55

Güncelleme: 01.04.2025 - 14:20

Sosyal medyada yayınladığı içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan, son dönemde ise stand-up gösterileri yapan komedyen Gökhan Ünver, geniş bir kitleye hitap etmesine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar, gözaltı ve tutuklamalara karşı herhangi bir yorumda bulunmaması nedeniyle eleştirilerin odağında olmaya devam ediyor.

X HESABINI KAPATTI

Ünver, son dönemde Instagram’da yaklaşık 300 bin takipçi kaybetti, X hesabını ise kapattı.

Ünver, kendisini eleştirenleri de bir video ile tiye aldı.

Instagram hesabından paylaştığı videoda arka fona kendisiyle ilgili atılan boykot mesajlarınının görsellerini yerleştiren Gökhan Ünver, videoya "İyi bayramlar story'si atsam mı atmasam mı diye düşünmekten benim mental" notunu düştü.

Boykot nedeniyle binlerce takipçi kaybeden Ünver, sessizliğini korumaya devam ediyor.

Tepkilerin ardından Duru Tiyatro'nun sahibi Emre Kınay da 'Tavrımız nettir' diyerek olaya açıklık getirmişti.

GÖSTERİSİ İPTAL EDİLDİ

Son olarak Avcılar Belediyesi'nden dikkat çeken bir hamle geldi.

Bir kullanıcının belediyenin etkinliklerini duyurduğu gönderisinin altına "Ekrem İmamoğlu hakkında neden paylaşım yok? Gökhan Ünver gösterisini de iptal edin! AKP'li istemiyoruz ilçemizde" diye yazdı.

Bunun üzerine Avcılar Belediyesi Gökhan Ünver'in etkinliğini iptal ettiğini duyurdu.