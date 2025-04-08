Avcılar E-5’te feci kaza: Önce bariyere çarptı, sonra savrularak yan yola uçtu!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 17:40

Güncelleme: 08.04.2025 - 17:40

Edinilen bilgilere göre olay Avcılar’da E-5 Küçükçekmece istikametinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil metrobüs bariyerine vurdu.



Savrulan otomobil beton bariyerleri aşarak yan yola uçtu. Kazada araçta bulunan iki kişi, yurttaşların yardımıyla yaralı olarak çıkartıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde metrobüs bariyerine çarpan otomobil savruluyor.

Beton bariyerleri aşan otomobil yan yola geçerek duruyor.