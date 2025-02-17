Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın!
Avcılar'da bir plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yangın saat 19.15 sıralarında Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'ta faaliyet gösteren bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Etiketler: #Avcılar #geri dönüşüm #Yangın
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