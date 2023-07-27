Avcılar'da hareketli dakikalar... 'Param yok' dedi yolda indirildi, taksiciye tokat attı

Yayınlanma: 27.07.2023 - 12:01

Güncelleme: 27.07.2023 - 12:31

Ambarlı Mahallesi’ndeki Petrol Ofisi Caddesi’nde iddiaya göre, taksiye müşteri olarak binen bir kadın, yolun yarısında üzerinde para olmadığını söyledi.

Taksi şoförü bunun üzerine aracı park ederek kadından inmesini istedi. Yolda indirilen kadın sinirlenerek bağırmaya başladı. Çevrede bulunan taksiciler kadını sakinleştirmeye çalışmak istedi.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Daha da sinirlenen kadın araya giren diğer taksi şoförüne tokat atmaya başladı. Kadın çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaştırıldı. O anlar kameraya yansıdı.