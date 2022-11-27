Avcılar'da hasarlı binalarda korku dolu yaşam: 'Korkuyoruz ama başka şansımız var mı?'

27 Kasım 2022 Pazar, 10:23

Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi'nde Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nin sahil cephesindeki yaklaşık 2 bin konut ve işyeri, zeminden kaynaklı nedenlerle 2008 yılında risk oluşturduğu gerekçesiyle imara kapatıldı.

Bu nedenle binalara yenileme izinleri verilmedi. Cadde üzerindeki binalarda kolon ve kirişlerde derin çatlaklar bulunmasına rağmen binlerce insan canı pahasına kalmaya devam ediyor.

Daire sahipleri, her gün korku içinde yaşadıklarını anlattı.

"GİDECEK BİR YERİMİZ OLMADIĞI İÇİN HALA BURADAYIZ"

Riskli binada oturan Mekiye Şimşek, "Korku içindeyiz, tedirginiz ve dört gün önce Düzce'de yaşanan depremi bizler de burada hissettik ve hala korkuyoruz. Çocuklarımızla birlikle büyük bir sarsıntı ile uyandık ve gidecek bir yerimiz olmadığı için hala buradayız ve korkuyoruz. Kendi mülkiyetimiz olduğu içine bırakıp nereye gideceğiz. Ayrı bir eve taşınmayı düşünüyoruz ama altından kalkamıyoruz. 20 senedir burada yaşıyoruz gerçekten çok tedirginiz. Bize de imkanlar verilmesini istiyoruz, imar verilip kentsel dönüşüme gidilmesini istiyoruz. Maalesef uyuyamıyoruz ve çocuklarımız da korkuyor. Düzce depremi gecesi ben ve çocuklar panikle uyandık. Şu an ben ve çocuklar her gece salonda bir arada uyuyoruz" dedi.

"KORKUYORUZ AMA BAŞKA ŞANSIMIZ VAR MI?"

Yine aynı binada yaşayan ev sahibi Guri Özdemir, "10 yıldan fazladır burada yaşıyoruz. Bina 10 yıldır bu halde tapu ve iskanımız var, her şeyimiz var ama yapılmasına müsaade edilmiyor. Elbet korkuyoruz ama ne yapalım başka şansımız var mı? Ben başka bir yere de gitmek istemiyorum burası hakikaten güzel bir yer" diye konuştu.

"BU BÖLGEDE 20 BİN KİŞİ DEPREMİ BEKLEMEKTEDİR"

Riskli binada yaşayan İmar Mağdurları Platformu Başkan Yardımcısı Vedat Oktay, "Efendim bizim buranın depremden sonra 2005 yılında var olan imarları durduruldu. Bu bölge Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nin alt kısmı oluyor.17 senedir buranın imarı yok, yani binaları yıkıp yeniden yapma ve kentsel dönüşüm olanağı yok. Bu bölgede de 5 bin hane yaşamaktadır, 4 ile çarptığınız zaman 20 bin kişi ediyor. 20 bin kişi şu anda depremi beklemektedir. Şu anda denildiği gibi 6 şiddetinde bir deprem olsa, ben burada hiçbir binanın ayakta kalacağını düşünmüyorum. Yaşayan insanların yani 20 bin kişinin can güvenliği yoktur. İmara sunuldu ama maalesef teklif imardan geri döndü. Şu anda tekrar imarda beklemektedir" şeklinde konuştu.

"İMKANLAR YOK NEREYE GİDECEĞİZ"

Vedat Oktay, yetkililere seslenerek şöyle devam etti:

"Ricamız bir an evvel siyasilerin buradaki 20 bin insanın can güvenliğini sağlaması. 1999 yılından sonra zaten burada yeni binalar yapılmadı. Bütün binalar çürük durumda ve insanlar burada kalmaya mecburlar. İmkanlar yok nereye gideceğiz? Benim imkanım var ama bu imkanları kullanamıyorum şu anda. Neden bölgemizi terk edelim? Elimizde fırsatımız varken. Bu binalar yeniden yapılsa, yeniden daha güvenilir bir şekilde içinde otursak daha iyi olmaz mı?"