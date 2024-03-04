Metrobüs durağında yürüyen merdivenler ters yönde çalıştı: 3 yaralı

Şişli Mecidiyeköy’de metrobüs durağındaki yürüyen merdivende meydana gelen arıza nedeniyle 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken metrobüs girişinde yoğunluk oluştu.

DHA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 17:57
Metrobüs durağında yürüyen merdivenler ters yönde çalıştı: 3 yaralı
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Kaza, Mecidiyeköy metrobüs durağında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, metrobüse çıkan yürüyen merdivenler aniden durdu ve ters yönde çalışmaya başladı.

O sırada merdivende dengesini kaybeden Seda T., Denizhan K. ve Güney Koreli Kim Shinyong yaralandı. 

İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayaklarından hafif yaralanan 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Yürüyen merdivenlerin devre dışı kalmasıyla yoğunluk oluştu. 

Merdivenlerin tamir edilmesi için çalışmalar sürüyor.


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