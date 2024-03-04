Metrobüs durağında yürüyen merdivenler ters yönde çalıştı: 3 yaralı
Şişli Mecidiyeköy’de metrobüs durağındaki yürüyen merdivende meydana gelen arıza nedeniyle 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken metrobüs girişinde yoğunluk oluştu.
Kaza, Mecidiyeköy metrobüs durağında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, metrobüse çıkan yürüyen merdivenler aniden durdu ve ters yönde çalışmaya başladı.
O sırada merdivende dengesini kaybeden Seda T., Denizhan K. ve Güney Koreli Kim Shinyong yaralandı.
İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ayaklarından hafif yaralanan 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Yürüyen merdivenlerin devre dışı kalmasıyla yoğunluk oluştu.
Merdivenlerin tamir edilmesi için çalışmalar sürüyor.
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