Metrobüs durağında yürüyen merdivenler ters yönde çalıştı: 3 yaralı

Yayınlanma: 04.03.2024 - 17:57

Güncelleme: 04.03.2024 - 17:57

Kaza, Mecidiyeköy metrobüs durağında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, metrobüse çıkan yürüyen merdivenler aniden durdu ve ters yönde çalışmaya başladı.

O sırada merdivende dengesini kaybeden Seda T., Denizhan K. ve Güney Koreli Kim Shinyong yaralandı.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayaklarından hafif yaralanan 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Yürüyen merdivenlerin devre dışı kalmasıyla yoğunluk oluştu.

Merdivenlerin tamir edilmesi için çalışmalar sürüyor.