Avcılar’da ilginç olay! Eşi kapıyı açmayınca itfaiye pencereden girdi

Yayınlanma: 25.02.2025 - 11:20

Güncelleme: 25.02.2025 - 11:20

Olay, dün öğle saatlerinde Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi.

Alışveriş yaparak eve dönen Vehbi Pakel'e eşi Zekiye Gönül Pakel kapıyı açmadı. Pakel, kapı açılmayınca binadakilerden yardım istedi. Komşularında seslendiği Zekiye Pakel kapıyı açmayınca 112 Acil Servis'e haber verildi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

PENCEREDEN GİRDİLER

Eve gelen sağlık ekipleri eşine ulaşamadığı için panikleyen Vehbi Pakel'i sakinleştirmeye çalışırken polis ve itfaiye ekipleri eve pencereden girmeye karar verdi.

Ekipler sepetli merdiven aracıyla pencereye ulaşarak eve girdiği sırada kendisinden haber alınamayan Zekiye Gönül Pakel dairenin önüne bekleyen polis ve sağlık ekiplerine kapıyı açtı.

EŞİ SİTEM ETTİ

Yaşamından endişe ettiği eşini sağlıklı olarak gören Vehbi Pakel, eşine "Hayatımı mahvettin. Bu kadar gürültüyü nasıl duymazsın?" dedi. Zekiye Pakel, duymadığı için hiç bişeyden haberi olmadığını söylerken Vehbi Pakel, görevlilere teşekkür etti.