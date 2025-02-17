Yangına müdahale ediyordu: İtfaiye eri çatıdan düştü
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, çatıdan düşerek yaralandı.
Olay Karakoçan ilçesi Kulubaba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın bacasında yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Karakoçan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye personelinden C.S., çatıda yangına müdahale ederken demir sacda ayağının kayması sonucu aşağı düştü.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaralanan itfaiyeci, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Binadan düşerek yaralanan itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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