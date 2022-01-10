Avcılar'da inşaat alanında göçük
Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında 14.00 sıralarında göçük meydana geldi.
Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında 14.00 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçiden biri itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, toprak altındaki diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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