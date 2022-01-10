Avcılar'da inşaat alanında göçük

10 Ocak 2022 Pazartesi, 14:27

Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında 14.00 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçiden biri itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, toprak altındaki diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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