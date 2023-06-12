Avcılar'da inşaat temeli kazılırken yol çöktü: Yanındaki bina tahliye edildi

Yayınlanma: 12.06.2023 - 09:36

Güncelleme: 12.06.2023 - 10:01

İstanbul'un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın inşaatı için temel kazısı yapılmaya başladı. İş makinesi ile temel kazısı yapılırken yolun yarısı büyük bir gürültüyle çöktü.

Yolun çökmesiyle temeli kazılan binanın yanındaki 12 daireden oluşan 4 katlı Güllüler Apartmanı'nın altında boşluk oluştu. İhbar üzerine Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekipleri bina ve yolda incelemelerde bulundu.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Yapılan incelemede zeminin yumuşak olduğu belirlenirken önlem amacıyla Güllüler Apartmanı'nda yaşayanlar için tahliye kararı verildi. Sokakta polis ekipleri önlem alırken zabıta ekipleri ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı apartmandaki daire sahiplerini tek tek bilgilendirdi.

İnşaat için kazı yapan müteahhit uyarılırken altı boşlukta kalan bitişikteki apartman ve yolun bulunduğu bölüme duvar örmesi istendi. Olay yerine gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise yolun çöken bölümü ile boşaltılan binada incelemelerde bulundu.

"ÖNLEMLER ALINIYOR"

Başkan Hançerli "Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın yeniden yapılması için temel kazısı sırasında çok şükür bir can kaybı olmadan bir göçük oluşmuş. Su patlağı oluşmuş. Müdahale edildi. Önlemler alınıyor. Tedbir amaçlı boşaltıldı. Binanın kaydığına yönelik bir değerlendirme yok ama tedbir amaçlı boşaltıldı. Şu an dolgu işlemleri yapılıyor" dedi.