Avcılar’da inşaattaki asansör boşluğuna düşen bekçi yaralandı

Avcılar’da inşaatın asansör boşluğuna düşen bekçi ağır yaralandı.

DHA
05 Temmuz 2022 Salı, 10:01
Avcılar’da inşaattaki asansör boşluğuna düşen bekçi yaralandı
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İstanbul, Avcılar'daki olay, dün saat 22.00 sıralarında Merkez Mahallesi Rıfat Sokak’ta kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılarak yeniden yapılan binada meydana geldi.

Yabancı uyruklu inşaat bekçisi Omar Albab, binanın ikinci katında dolaşırken karanlıkta asansör boşluğunu fark etmeyerek düştü.

Bağırma sesinin duyulması üzerine yoldan geçenler inşaata girince yaralı bekçiyi gördü. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekibi, sedye ile yaralı Omar Albab’ı kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla çevredeki hastaneye götürdü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
 


Avcılar bekçi inşaat
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