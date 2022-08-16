Marmara Depremi'nde Gölcük'te oluşan 'batık şehir' görüntülendi
Marmara Depremi'nin ardından fay hattının Değirmendere Mahallesi Çınarlık Meydanı'nda yer alan otel, vapur iskelesi, çay bahçesi, ev gibi yapıları denize çekmesiyle oluşan 'su altı şehri'ne Sualtı Fotoğrafçısı ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan ve Değirmendere Sualtı Topluluğu Kurucu Başkanı, 1. Sınıf Dalgıç Murat Kulakaç tarafından dalış gerçekleştirildi.
Su altında şahit olduğu görüntülere değinen Kulakaç şunları söyledi:
"Aradan yıllar geçtikçe yaşayanlar deprem gerçeğini unuttular. Depremi gerçek yüzünü görebileceğimiz, gerçek bir deprem müzesi Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda su altında tüm çıplaklığıyla duruyor. Biz de bunları ayrıntılı bir şekilde görüntüledik."
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