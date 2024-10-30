Avcılar'da 'maytap' kavgası: Yumruklar havada uçuştu

İstanbul Avcılar’da iki çocuk bir kırtasiye dükkanına torpil atarak kaçınca dükkan sahibi çocukları kovaladı. Olayın ardından çocukların ailesi dükkana gelerek kırtasiyeciyi darp ederken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Avcılar'da 'maytap' kavgası: Yumruklar havada uçuştu
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İHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 09:33

Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir kırtasiye dükkanında, dün öğle saatlerinde dükkanın önüne gelen iki çocuk, içeriye torpil atarak kaçtı.

Bunun üzerine iş yeri sahibi çocukları kovalamaya başladı. Bir süre sonra kırtasiyeci dükkana geri dönerken, iş yerine çocukların aileleri geldi.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Şahıslardan biri öfkeyle iş yeri sahibine saldırırken, diğerleri de adama yumruklarla vurmaya başladı.

Çocukların aileleri tarafından darp edilen kırtasiyeci yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kırtasiyeci ambulansla hastaneye kaldırılırken, emniyet güçleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

Çocukların torpil atarak kaçtığı ve ardından ailelerin gelerek iş yeri sahibini darp ettiği anlar ise dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Etiketler: #yumruk

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