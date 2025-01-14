Avcılar'da ortalık savaş alanına döndü: Otomobil yayaya ve iki araca çarptı, sürücü kaçtı!

Yayınlanma: 14.01.2025 - 17:35

Güncelleme: 14.01.2025 - 17:37

Ambarlı Mahallesi Ceyhan Sokak'ta saat 14.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HOE 887 plakalı otomobil sokakta yürüyen yayaya çarptı.

Kazanın ardından paniğe kapılan sürücü, park halindeki 34 EZ 6261 ve 34 BAZ 064 plakalı iki araca daha çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hareket eden park halindeki otomobillerden biri sokaktaki doğalgaz kutusuna zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken itfaiye ekipleri sokağı tedbiren boşalttı.

Bir yaya ve iki araca çarpan otomobilin sürücüsü olayın ardından kaçarken aracın arka koltuğunda oturan arkadaşını çevredekiler yakalayarak polise teslim etti.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

İtfaiye ekiplerinin doğal gaz kaçağı olmadığını tespit etmesi ve araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından sokak trafiğe açılırken polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

'İKİ DAKİKA İLE KURTULDUM'

Kazayı gören mahalle sakini Cengiz Ballıkaya, "Sokağa nasıl girdiler anlamadım. İki dakika ile kurtuldum. Güm güm diye iki ses duydum. Sanırım yabancı yaşlı bir adama çarpmış. Arabanın altında kaldı, ambulansa verdik" diye konuştu.