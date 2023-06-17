Avcılar'da şüpheli kadın ölümü: Evde ölü bulundu

İstanbul Avcılar’da yakınlarının haber alamadığı Zakine Doğan (42) evde ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 17.06.2023 - 10:18
Avcılar'da şüpheli kadın ölümü: Evde ölü bulundu
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İstanbul'un Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde oturan Zakine Doğan'a ulaşamayan inşaat ustası eşi mahalle bakkalını arayarak evini kontrol etmesini istedi.

Dört katlı binanın giriş katında oturan Zakine Doğan kapıyı açmadı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye görevlileri bahçedeki demir parmaklıkları sökerken iki polis memuru açık pencereden girdi ve kapıyı açtı. Yatağında hareketsiz görülen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçen Zakine Doğan’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
 


Avcılar Kadın ev

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