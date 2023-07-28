Avcılar'da tekmeli ve taşlı 'yol verme' kavgası

Yayınlanma: 28.07.2023 - 11:09

Güncelleme: 28.07.2023 - 11:34

İstanbul'un Avcılar ilçesi Firuzköy Bulvarı'nda seyir halinde olan iki aracın sürücüsü iddiaya göre, yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

Birbirlerine hakaret eden iki sürücü otomobillerinden inerek yol ortasında kavga etti. Kavgaya otomobildeki diğer şahıslar da katıldı.

Sürücülerden biri bagajından aldığı şemsiyeyle tartıştığı kişiye vurmaya çalıştı. Diğer araçtakiler de kaçarak ellerine aldıkları taşla karşılık verdi.

Çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.