Avcılar'da 'tekmeli yumruklu' trafik kavgası!
Avcılar'da trafikte sürücüler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar çevredekilerin yardımıyla güçlükle ayrılırken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Tahtakale Mahallesi Ispartakule mevkisindeki trafik ışıklarında yaşandı. İki sürücü bilinmeyen bir nedenle direksiyon başında tartışmaya başladı.
İki sürücü ve yanlarındaki yolcuların da araçlardan inmesiyle tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada sürücüler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.
Kavga eden taraflar, araya giren diğer sürücüler tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Tekmeli yumruklu trafik kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
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