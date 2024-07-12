İbrahim Tatlıses ameliyat öncesi helallik istedi, kavga ettiği oğlu Ahmet de konserdeydi!
İbrahim Tatlıses , Harbiye Açıkhava konserinde gözyaşlarına boğularak kalp ameliyatı olacağını söyledi ve sahnede helallik istedi.
Şimdi ise Tatlıses, bir kez daha ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor. Ünlü türkücü, geçtiğimiz akşam Harbiye Açık Hava konserinde hayranlarıyla buluştu.
Tatlıses konserinde, kalp kapakçığı ameliyatına gireceğini söyledi.İbrahim Tatlıses, "Kalp kapakçığım değişecek, hakkınızı helal edin dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı. Duygusal anlar yaşayan Tatlıses, o esnada gözyaşlarına boğuldu.
Öte yandan Ahmet Tatlıses'in arası bir süredir babası İbrahim Tatlıses ile bozuk. Aralarında soğuk rüzgarlar esen Ahmet Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in Harbiye konserine gitmesi herkesi şaşkına çevirdi.
İbrahim Tatlıses'in "Ahmet adam olmaz, görecek gününü!" sert sözler sarf ettiği Ahmet Tatlıses konserdeydi. Babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyen Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses arasındaki suların durulduğu konser hamlesinden sonra konuşulmaya başlandı. Ahmet Tatlıses en küçük kardeşi Elif Ada ve Ayşegül Yıldız ile en önden babasının konserini izledi. Muhabirlerin sorularına ise "Daha sonra" yanıtını verdi.
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