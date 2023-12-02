Metruk evde yangın... 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde Ali Gevşekler (35) yaşadığı metruk evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 16:00
Metruk evde yangın... 1 kişi hayatını kaybetti
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İzmir'in Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde tek katlı metruk evde, dün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede evi sararken ihbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik müdahaleyle söndürdü. Ekiplerin içeride yaptığı inlemede erkek cesedi bulundu. Cesedin, evde yalnız yaşayan Ali Gevşekler’e ait olduğu tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından, Ali Gevşekler'in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


İzmir Yangın ceset

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