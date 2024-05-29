Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı adreste yapılan aramalarda, 214 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Mobil Park ekibi uyuşturucuyla mücadele çalışması başlattı.
Polis ekipleri, uyuşturucu ticdareti yaptıkları belirlenen, eşgal ve araç bilgileri tespit edilen 2 şüpheliyi Firuzköy Mahallesi’nde yakın takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobilin Ali Gülmez Caddesi'nde park halinde olduğunu belirledi. Şüpheliler Ö.B. ve D.K.'ye polis ekipleri tarafından üst araması yapıldı.
Aramada bir şüphelinin üzerinde 81, diğerinin üzerinde ise, 133 gram uyuşturucu madde bulundu. Araç otoparka çekilirken şüphelilerin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki bir otelde kaldığı tespit edildi.
Polis ekiplerinin otel odasında yaptığı aramalarda, 1 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 51 dolu kartuş, 265 dolu fişek, 2 şarjör, balistik kask ve yüz maskesi, uyuşturucu imalatında kullanılan 4 litre 260 gram sıvı madde, 450 gram narkotik madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para bulundu.
2 şüpheli hakkında 'Narkotik madde ticareti yapmak' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından işlem başlatıldı.
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