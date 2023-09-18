Avcılar’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Avcılar’da polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” sucuna yönelik çalışma başlatıldı.
Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesinde bulunan bir ikamet adresine 15 Eylül günü operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.K., E.C., B.A., S.Ö. isimli şahıslar ile D.T. isimli kadın şahıs yakalandı.
Adreste yapılan aramalarda 12 kg bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet cep telefonu, 36 bin 600 TL para ele geçirildi.
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