Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Yayınlanma: 16.09.2023 - 10:10

Güncelleme: 16.09.2023 - 10:10

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda 96 şüpheli gözaltına alınırken, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.