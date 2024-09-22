Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 5 kişi yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 5 kişi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 14:57

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.K, Y.E.D, N.B, A.E. ile G.D. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu bulundu. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.


Etiketler: #uyuşturucu ticareti #uyuşturucu

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