Uyuşturucu kullanımı dünya genelinde alarm veriyor: 'En az 275 milyon kişi...'

25 Haziran 2022 Cumartesi, 12:37

Dünya genelinde en az 275 milyon kişi uyuşturucu kullanıyor ve bu kişilerin yüzde 13'ü (yaklaşık 36 milyon) uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle tedavi görüyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) 2021'de yayımlanan son raporu, dünya genelinde uyuşturucu kullanımının her kıtada ve yaş aralığında artış gösterdiğini ortaya koyuyor.

Rapora göre, 2020'deki 275 milyon uyuşturucu kullanan sayısı 2010'daki sayıya kıyasla yüzde 22'lik artışa işaret ediyor.

DAHA DA YÜKSELECEK

İstatistikler, her kıtadaki milyonlarca uyuşturucu kullanımının 2030'a kadar daha da yükseleceğini gösteriyor. Her kıtada farklı tür uyuşturucu çeşitlerinin daha yaygın kullanıldığını ortaya koyan raporda yer alan ortak veri, dünya genelinde uyuşturucu kullanımının her yerde artma eğiliminde olması.

2030'A KADAR YÜZDE 40 ARTABİLİR

Rapor, Asya kıtasında yaşları 15 ila 64 olan yaklaşık 80 milyon kişinin uyuşturucu kullandığını ortaya koydu.

Aynı yaş kategorisinde Kuzey Amerika kıtasında 66, Afrika'da 60, Avrupa'da 42, Latin Amerika ve Karayipler'de 17 milyon, Okyanusya'da 4 milyon kişi uyuşturucu kullanıyor. Diğer yaş kategorileri de eklendiğinde, dünya genelinde en az 275 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı biliniyor.

Buna göre, örneğin Afrika kıtasında 2030 yılında yüzde 40 artışla yaşları 15 ila 64 olan 86 milyon kişinin uyuşturucu kullanabileceği belirtiliyor.

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 4'ÜNÜN KULLANDIĞI UYUŞTURUCU: ESRAR

Raporda, dünyada haşhaş ve kenevir gibi bitkiler, en fazla yasa dışı yollarla uyuşturucu madde elde edilen ürünler olarak yer alıyor. Rapor, esrarın 2019'da yaklaşık yüzde 4'le (yaklaşık 200 milyon kişi) dünya genelindeki en yüksek kullanım oranına sahip uyuşturucu türü olduğunu ortaya koyuyor.

Bu oran Kuzey Amerika kıtasında yüzde 14'le en yüksek seviyedeyken Asya'da yüzde 2'yle en az kullanım oranına sahip uyuşturucu türü olarak görünüyor.

ABD'DE 50 BİN İNSANIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Esrar kullanımını "tehlikeli olarak" tanımlayan kişilerin oranında ise ABD'de yüzde 40, Avrupa'daysa yüzde 25'lik bir düşüş göze çarpıyor.

Raporda, bir diğer tehlikeli uyuşturucu çeşidi olan opioid türü sentetik uyuşturucunun 2019'da ABD'de 50 bin insanın aşırı dozdan ölümüne neden olduğu bilgisi yer alıyor. Opioid kullanımında da son 10 yılda çarpıcı bir yükseliş yaşandı ve kullanımı dünya genelinde yaklaşık iki katına çıktı.

AFYONUN YÜZDE 85'İNDEN FAZLASI AFGANİSTAN'DA ÜRETİLİYOR

Rapora göre, 2020'de dünyada haşhaştan elde edilen bir başka uyuşturucu çeşidi afyonun yüzde 85'inden fazlası Afganistan'da üretiliyor. Önceki yıllardaki fiyat artışları, afyon üretimindeki düşüşten kaynaklanıyordu ancak 2021'de bir önceki yıla oranla afyon üretiminde yüzde 8 artış meydana geldi.

Rapora göre, 2021'de Afganistan'da 6 ton 800 kilogram afyon üretilirken bununla yaklaşık 320 ton saf eroin elde edildi.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNİN YENİ FAALİYET SAHASI: 'DARK WEB'

Raporda, yalnızca 10 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen siber suçluların yoğun faaliyet yürüttüğü "Dark Web" de (ancak belli yazılımlar girilebilen, yasal olmayan içeriklerin bulunduğu internet ağı) uyuşturucu satış oranlarının son 4 yılda büyük bir artış gösterdiğine işaret ediliyor.

Dark Web'de tespit edilebilen uyuşturucu satış miktarının yılda 315 milyon dolar seviyesinde olduğu kaydedilirken bu rakamın gittikçe arttığı bilgisi de raporda yer aldı.

UNODC Başkanı Ghada Fathi Waly, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, covid-19 salgını ve Ukrayna, Afganistan ve Afrika’daki istikrarsızlık gibi nedenlerle uyuşturucu kullanan ve tedaviye ihtiyaç duyan kişilerin gerekli desteğe erişiminde ciddi sorunlar yaşadığına dikkati çekti.