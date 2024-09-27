Avcılar'daki lunapark yıkımına 'yürütmeyi durdurma' kararı: İBB ekipleri ile lunapark çalışanları arasında arbede
İstanbul, Avcılar sahilindeki lunaparkın kaçak bölümleri yıkılıyor. Yıkım sırasında İBB ekipleri ile lunapark çalışanları arasında arbede yaşandı.
Avcılar, Denizköşkler Mahallesi sahilindeki lunaparkın kaçak bölümlerinin yıkımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dava açtı.
Yıkım kararının ardından sabah saatlerinde lunaparka giden İBB ekipleri yıkıma başladı. Polis ve zabıta ekipler de çevrede önlem aldı.
Yıkım sırasında işletme avukatı ve iş yeri sahibi ellerinde yürütmeyi durdurma kararı bulunduğunu belirterek yıkıma müdahale etmek istedi.
Ekipler ile işletme sahipleri arasında arbede yaşandı. İBB yetkilileri ise mahkeme kararının teyit edilebilmesi için çalışmayı durdurdu.
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