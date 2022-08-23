Kuyumcuya giren kadınlardan 'tırnakçılık' yöntemi ile hırsızlık

23 Ağustos 2022 Salı, 09:45

Fatih Caddesi’nde bulunan bir kuyumcuda öğle saatlerinde, işyerine gelen 2 kadından biri, içeride bulunan ürünleri incelemek istedi.

ÇALIŞANIN DALGINLIĞINDAN FAYDALANDI

İşyeri çalışanlarının tezgah üzerine çıkarttığı ürünler ile ilgilenen kadınlardan birisi çalışanları oyalarken diğeri ise daha önceden tezgaha çıkartılmış ürünleri çalıp çantasına koydu.

Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.